Tout le monde veut prendre sa place : Vincent se fait peur mais reste Champion (23 janvier 2026)

On peut dire que Vincent s’est fait très peur ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il a réussi à décrocher une victoire sur le fil avec seulement un point de plus que son adversaire du jour en finale !











Vincent a fait seulement 13 points sur le question sur le système nerveux, contre 12 points pour son adversaire sur la série Dallas. Vincent reste donc Champion et il totalise 149.200 euros de gains en 126 victoires.

Vincent arrivera-t-il à garder sa place dans le fauteuil rouge samedi pour dépasser les 150.000 euros de gains ?

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

3 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

4 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

5 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

6 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

7 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

8 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

9 – Vincent, 126 victoires, 149.200 euros (depuis septembre 2025)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



Tout le monde veut prendre sa place du 23 janvier, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce vendredi 23 janvier 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv