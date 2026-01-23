Les 12 coups de midi du 23 janvier : Cyprien décroche l’étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)



Les 12 coups de midi du 23 janvier 2026, 125ème victoire de Cyprien – C’est fait ! Cyprien a décroché sa 6ème étoile mystérieuse ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 125ème victoire et a réussi un Coup de Maître avant de décrocher l’étoile mystérieuse en proposant Raphaël Quenard.











Les 12 coups de midi du 23 janvier, Raphaël Quenard était sur l’étoile mystérieuse

Cyprien a remporté 30.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 29.038 euros. Sa cagnotte totalise désormais 590.778 euros de gains et cadeaux !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était donc Raphaël Quenard.

Explications des indices :

🧪 Un erlenmeyer

Un choix loin d’être anodin : Raphaël Quenard est diplômé de l’École nationale supérieure de chimie de Paris. Un clin d’œil appuyé à son parcours universitaire, méconnu du grand public mais parfaitement pertinent pour les concepteurs de l’émission.



🔪 Un couteau de boucher

Un indice qui renvoie directement à son rôle marquant dans la saison 3 de la série « Family Business », dont l’intrigue se déroule en grande partie dans une boucherie.

✈️ Un avion

La symbolique est claire : avant de se lancer dans le cinéma, Raphaël Quenard a intégré l’école des Pupilles de l’air, une institution prestigieuse liée à l’aéronautique et à l’armée de l’Air.

🧴 Un flacon de parfum

Un objet qui ferait référence à son rôle dans le film « Cash », dont l’intrigue prend place au cœur d’un puissant groupe spécialisé dans la parfumerie.

🐕 Un chien de race

Un clin d’œil évident au film « Chien de la casse », qui a largement contribué à révéler l’acteur au grand public.

🏜️ Un décor désertique

Une référence directe à son livre « Clamser à Tataouine », dont le titre évoque la ville tunisienne et renforce l’imaginaire aride suggéré par cet indice.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+