Demain Nous Appartient du 23 janvier : Sara agressée, Chloé face à Raphaëlle (résumé + vidéo épisode 2125 en avance)

Demain nous appartient du 23 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2125 de DNA – Sara va être agressée en pleine rue à Sète ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Chloé et Raphaëlle se revoient mais ça tourne mal…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 23 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2125

Dans la rue, Sara entend une femme crier et accourt pour l’aider. L’agresseur surgit derrière elle et la frappe à la tête. La femme l’emmène aux urgences où William la prend en charge : pas de commotion. La mystérieuse inconnue disparaît, ce qui intrigue Roxane, qui soupçonne une mise en scène.

Plus tard, Sara retrouve la jeune femme, Vahina, et l’invite avec Roxane et Bart au Spoon pour la remercier. Sara veut porter plainte, mais Vahina refuse de témoigner et s’éclipse. En fin de soirée, elles découvrent Vahina à la rue. Sara lui propose de passer la nuit chez elles. Roxane accepte à contrecœur. Chez elles, un bruit de verre brisé révèle que Vahina a fait tomber leur photo de mariage…



Soraya fête ses 30 ans, d’abord morose, puis ravie en découvrant la fête surprise organisée par ses proches. Romain surprend Noor en lui offrant des chaussures et reste finalement danser avec elle.

Chloé confie à Alex que Maud n’a pas osé dire la vérité à sa mère. Maud avoue finalement à sa mère avoir passé la soirée chez Chloé avec Diego, provoquant une dispute. Plus tard, mère et fille se réconcilient après de bons résultats de rééducation. De son côté, Bart demande à Chloé de jouer les intermédiaires avec Raphaëlle pour dossier de Basile… Raphaëlle accepte de voir Chloé au Spoon, mais la discussion dégénère. Ça tourne au clash et Raphaëlle s’en va.

VIDÉO Demain nous appartient du 23 janvier 2026 – extrait de l’épisode

