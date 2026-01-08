« Toute ma vie n’est qu’un mensonge » : votre téléfilm inédit ce 8 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Toute ma vie n’est qu’un mensonge » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 8 janvier 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce jeudi après-midi sur TF1, il s’intitule « Toute ma vie n’est qu’un mensonge ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Toute ma vie n’est qu’un mensonge » : l’histoire, le casting

À la suite d’un grave accident de la route, Mia se réveille amnésique. Des visions récurrentes d’une jeune fille, qui aurait été à ses côtés dans la voiture ce soir-là, la hantent. De retour chez elle après l’hôpital, elle essaie de reconstruire son quotidien auprès de son mari et de sa fille. Au fil de sa rééducation, elle se rapproche d’Erin, une kinésithérapeute passionnée d’enquêtes, qui l’encourage à fouiller son passé et à lever le voile sur cette énigmatique jeune fille qu’elle a le sentiment de connaître.



Publicité





Avec : Rayisa Kondracki (Mia), James Gilbert (Jesse), Victoria Baldesarra (Madison), Rosie Simon (Erin)

Et à 16h, « Sofia, seule face aux mensonges » (rediffusion)

À l’âge de 7 ans, Sofia a été témoin du meurtre de son père, injustement abattu lors du braquage d’une station-service. Des années plus tard, devenue une brillante publicitaire, elle célèbre ses 35 ans avec sa meilleure amie, Emily. Ce soir-là, elle accepte l’invitation de son ancien compagnon, Ben, qui souhaite s’expliquer après l’avoir trompée et affirme être toujours amoureux d’elle. Sofia passe la nuit chez lui, mais leur soirée tourne au cauchemar lorsqu’un ravisseur surgit, les agresse et enlève Sofia, réclamant une rançon de 500 000 dollars. Le lieutenant Wright est chargé de l’enquête, tandis que le journaliste Don Ramirez et son assistante Jessica suivent l’affaire pour la télévision. Pourtant, les zones d’ombre se multiplient et Wright accuse à tort plusieurs suspects…

Avec : Keturah Chambers (Sofia Rose), Nkechi Simms (Emily), Aaron Fontaine (Ben), Wil Johnson (Le détective Wright)