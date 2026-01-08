

Ça commence aujourd’hui du 8 janvier 2026, le sommaire – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 8 janvier 2026 à 13h55 « Amour, emprise, harcèlement : c’est au travail que le piège s’est refermé sur elles »

Sur le plateau de Faustine Bollaert, plusieurs femmes viennent témoigner de ce qu’elles ont vécu dans un cadre professionnel qui aurait dû être protecteur. Derrière des relations qui semblaient anodines ou bienveillantes se sont peu à peu installés la manipulation, la pression psychologique et parfois le harcèlement.

Comment l’emprise s’installe-t-elle dans le monde du travail ? Pourquoi est-il si difficile de s’en libérer ? Entourées de spécialistes, ces femmes livrent des récits poignants et essentiels pour mieux comprendre, prévenir et briser le silence.



Et à 15h : « Suicide : comment la vie les a retenus au dernier moment ? » (rediffusion)

Dans cet épisode de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert reçoit des invités qui, alors qu’ils traversaient une profonde dépression et envisageaient de mettre fin à leurs jours, ont été retenus par la vie à un moment décisif. Jessy, confronté depuis 2016 à l’endettement, au divorce, à l’alcool et à la dépression, a atteint un point de rupture le 31 août 2024 lorsqu’il s’est rendu sur les rails d’un passage à niveau après avoir envoyé un dernier message à son frère. Chloé, à qui l’on annonce à 19 ans une infertilité alors qu’elle rêvait de devenir mère, a sombré après une rupture et un deuil, jusqu’à ce qu’un geste inattendu, au moment de passer à l’acte, change le cours de son histoire. Bertrand, accablé par des difficultés financières et la perte de son chien, avait tout préparé pour en finir lorsqu’un voisin, Rayane, est intervenu comme un véritable ange gardien. Tous trois ont accepté de témoigner pour briser le tabou du suicide et porter un message d’espoir.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.