Un dimanche à la campagne du 4 janvier 2026 : les invités de Frédéric Lopez

Un dimanche à la campagne du 4 janvier 2026 : sommaire et invités

Ce dimanche, Un dimanche à la campagne propose un numéro inédit placé sous le signe de l’émotion, du partage et de la sincérité. Frédéric Lopez accueille trois personnalités aux parcours aussi riches qu’inspirants.

🍰 Yann Couvreur se raconte avec sincérité sur son parcours hors norme, de son enfance marquée par la timidité à son ascension fulgurante dans l’univers de la pâtisserie. Le chef pâtissier évoque sa passion précoce, ses doutes, ses exigences personnelles et le prix à payer pour atteindre l’excellence, tout en partageant une vision très sensible de son métier et de la transmission.



🎭 Catherine Jacob revient sur une carrière riche et populaire, jalonnée de rôles marquants au théâtre comme à l’écran. Avec beaucoup d’émotion et d’humilité, la comédienne se confie sur ses débuts, son rapport au succès, ses fragilités et les périodes de doute qu’elle a traversées, dévoilant une femme profonde et attachante, loin des projecteurs.

🎶 Frédéric François ouvre son cœur sur son incroyable histoire personnelle, de ses origines modestes à son immense succès populaire. Le chanteur évoque sa relation fusionnelle avec son public, sa fidélité à la scène depuis des décennies, mais aussi les sacrifices et les blessures intimes derrière une carrière exceptionnelle, livrant des confidences rares et bouleversantes.

Loin de l’agitation médiatique, tous trois se livrent avec pudeur et authenticité sur leur enfance, leurs épreuves, leurs succès et les rencontres qui ont marqué leur vie. Entre confidences touchantes, souvenirs intimes et moments de complicité, cette parenthèse hors du temps promet une immersion humaine et profondément émouvante.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 4 janvier 2026