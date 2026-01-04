Les 12 coups de midi du 4 janvier : Cyprien frôle l’élimination, un indice va apparaitre sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 4 janvier 2026, 107ème victoire de Cyprien – Cyprien s’est fait peur ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Et pour cause, il est passé dans le rouge et n’avait plus son destin entre les mains !











Les 12 coups de midi du 4 janvier, toujours rien sur l’étoile mystérieuse

L’adversaire défiée par Cyprien a échoué et il a finalement signé une nouvelle victoire à 30 euros. Sa cagnotte personnelle totalise ainsi 489.469 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, un nouvel indice est sur le point d’apparaitre en haut. On peut vous dire qu’il devrait s’agir d’une feuille de boucher ! Il va s’ajouter à la photo de fond, le désert d’Oman.

Ce décor renvoie au film « Dune », mais Timothée Chalamet ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », film lui aussi tourné dans le désert d’Oman. La piste mènerait donc vers Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+