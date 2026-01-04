Ligue 1 : Marseille / Nantes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 dimanche 4 janvier 2026 – Marseille / Nantes en direct, live et streaming, c’est cet après-midi à l’Orange Vélodrome. Suite de la 17ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit Nantes.





Un match à suivre ce dimanche à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







L’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes à l’Orange Vélodrome. Une rencontre importante pour Marseille, 3ème au classement, face à Nantes qui lutte en bas de tableau.

Marseille reste sur de bonnes performances à domicile et a souvent dominé Nantes lors de leurs dernières confrontations, tandis que Nantes tente de relancer sa saison en quête de points précieux. Ce duel devrait être serré, avec l’OM favori face à une équipe nantaise qui peut parfois surprendre.



Marseille / Nantes – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Balerdi (c), Medina, Emerson – Kondogbia, Hojbjerg – Greenwood, Vermeeren, Paixão – Aubameyang

🔵 Nantes (composition probable) : A. Lopes – Amian (c), Tati, Cozza – Centonze, Mwanga, Lepenant, Machado – Benhattab, El-Arabi, Abline

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Nantes ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Nantes, 17ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.