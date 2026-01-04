Un Si Grand Soleil spoilers : Laurine victorieuse, Manu sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 23 janvier 2026 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 janvier 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Charlotte dit tout sur Sasha et parle à la police. De son côté, Jérémy fait sa présentation de thèse et tombe de haut. Laurine savoure la réussite de son plan et prépare le dernier acte.

Pendant ce temps là, Manu fait une découverte choquante. Il est victime d’une machination et va devoir prendre de gros risques pour s’en sortir…



Quant à Alix, elle tourne la page de la galerie et démarre une nouvelle aventure professionnelle.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 19 au 23 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 (épisode 1839) : Tandis qu’Alix se lance sur une nouvelle voie professionnelle, Manu fait une découverte qui lui glace le sang.

Mardi 20 janvier 2026 (épisodes 1840) : La roue tourne soudainement pour Jérémy… mais dans le mauvais sens. Au commissariat, les révélations de Charlotte ont de graves conséquences.

Mercredi 21 janvier 2026 (épisode 1841) : Tandis que Aude découvre un élément qui pourrait bien faire basculer son enquête, Alix organise un événement en grandes pompes. Parviendra-t-elle à y attirer le tout Montpellier ?

Jeudi 22 janvier 2026 (épisode 1842) : Alors que Clémence soulève un point très problématique durant la présentation de thèse de Jérémy, Manu cherche à comprendre la machination dont il est victime.

Vendredi 23 janvier 2026 (épisode 1843) : Pour sauver sa peau, Manu se met dans une situation périlleuse. Quant à Laurine, son plan se déroule à merveille et elle en prépare l’acte final…

