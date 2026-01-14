Un Si Grand Soleil Spoiler : Charlotte piège Manu et l’accuse du pire ! (épisode du 16 janvier)



Un si grand soleil spoiler épisode 1838 du 16 janvier 2026 – C’est une tempête qui attend Manu dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Charlotte va le piéger et l’accuser du pire !











Alors qu’elle est partie en sortie scolaire avec Eve et sa classe, Charlotte passe la journée rivée à son téléphone. Elle se dispute même violemment avec Noura et Pablo, qu’elle n’hésite pas à insulter. Plus tard, elle refuse que Salomé l’accompagne pour se balader, elle rejoint la route et fait du stop pour rentrer à Montpellier.

Une fois chez elle, Charlotte appelle Manu et lui dit qu’elle ne se sent pas bien… Elle lui demande de venir. Manu débarque chez Charlotte, elle lui explique avoir fait une crise d’angoisse lors de la soirée car elle est harcelée par d’autres élèves.

Manu décide de prévenir Eve pour qu’elle appelle ses parents et qu’ils rentrent de leur week-end en amoureux. Pendant qu’il passe le coup de fil, Charlotte arrache un bouton sur la veste de Manu ! Quand il propose de rester attendre ses parents avec elle, elle refuse et Manu s’en va.



Quand Marie-Sophie et Soan rentrent, Charlotte est allongée sur le canapé, dans le noir. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, elle leur annonce avoir été agressée… par Manu !

