Star Academy estimations : Victor devant Ambre, Sarah bonne dernière (SONDAGE)

Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à J-3 du prochain prime en direct et de l’élimination d’un académicien aux portes de la finale.


Actuellement selon notre sondage, Victor reste en tête et il est en hausse avec désormais 33,9% des votes.

Victor devance Ambre, 2ème et en légère baisse avec 32% des votes de notre sondage ce mercredi soir.

Bastiaan suit avec 19,3% tandis que Sarah ferme la marche avec seulement 14,8%.


Rien n’est encore décidé ! Pour rappel, vous votez actuellement afin de qualifier l’un des quatre académiciens pour la demi-finale. Les compteurs seront remis à zéro lors du prime de samedi, et plusieurs étapes rythmeront la soirée jusqu’à l’élimination finale.

Qui poursuivra l’aventure au château et accédera aux demi-finales ? Qui devra quitter l’aventure ? C’est à vous de trancher en soutenant votre élève favori par vos votes, et n’hésitez pas à continuer à partager votre opinion en participant à notre sondage. Attention toutefois : notre sondage est purement indicatif, seuls vos votes officiels seront déterminants !

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ?

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

