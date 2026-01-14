C à vous du 14 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 14 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Plus de décès que de naissances en 2025 : sommes-nous devenus une société égoïste ? On en parle avec Camille Peugny, auteure « Le triomphe des égoïsmes », chez PUF et Maxime Sbaihi, économiste spécialiste des questions démographiques, dir. stratégique du Club Landoy

🔵 Il y a 40 ans, Daniel Balavoine disparaissait. On lui rend hommage avec Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France dans C à vous



🔵 Retour inédit de l’équipage de l’ISS pour cause médicale : on reçoit l’astronaute Jean-François Clervoy,

🔵 Dans la suite de C à vous :

✨ Thomas Snégaroff, pour le doc “JD Vance : La revanche d’une Amérique” diffusé dimanche à 21h05 sur France 5

✨ Jacques Weber, pour la pièce “Rêver, rire, passer” au Théâtre de la Pépinière à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 14 janvier 2026 à 19h sur France 5.