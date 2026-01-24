Un Si Grand Soleil Spoilers : Sacha fait chanter Charlotte, Paloma découvre la vérité, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 26 au 30 janvier 2026)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 26 au 30 janvier 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur Manu et Charlotte. Après avoir suivi Charlotte, elle porte plainte et Manu est assigné à résidence. Aude avance dans l’enquête, elle interroge Salomé mais briefée par Charlotte, elle ment en disant que celle-ci n’a pas de petit ami…

Et alors que Manu va découvrir qu’il y a un lien entre Charlotte et Sybille, la juge va enfin organiser une confrontation entre Manu et Charlotte. Charlotte flippe à l’idée de devoir mentir devant Manu, elle veut dire la vérité. Mais Sacha passe à la vitesse supérieure : il la fait chanter ! Si elle ne fait pas ce qu’il lui demande, il diffusera sa vidéo intime !



Quant à Janet, elle est poussée vers la sortie suite à la pression des Laumière. Elle décide d’abandonner, elle quitte son poste de cheffe de service. Et Paloma découvre que Jérémy l’a trompée avec Laurine, elle est bouleversée.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 janvier 2026

Lundi 26 janvier 2026 (épisode 1844) : Jérémy est bien décidé à mettre les choses au clair avec Laurine. De son côté, Sacha fait encore pression sur Charlotte pour qu’elle couvre ses mensonges.

Mardi 27 janvier 2026 (épisodes 1845) : Paloma commence à douter : Jérémy lui aurait-il caché certaines choses concernant l’affaire du plagiat ? Pendant ce temps, Charlotte sollicite Salomé pour une faveur de taille.

Mercredi 28 janvier 2026 (épisode 1846) : L’anniversaire de Pablo ravive des tensions familiales enfouies. Charlotte, de son côté, est bouleversée en découvrant la détresse d’Ève.

Jeudi 29 janvier 2026 (épisode 1847) : Janet quitte son poste de cheffe de service à l’hôpital : qui prendra sa succession ? Alex, lui, remue ciel et terre pour prouver l’innocence de Manu.

Vendredi 30 janvier 2026 (épisode 1848) : L’heure de vérité approche : Charlotte fait face à Manu au commissariat. Va-t-elle finir par craquer sous la pression ? Hugo, inquiet, décide d’agir pour aider Pablo.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 26 au 30 janvier 2026

