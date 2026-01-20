

20h30 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 24 janvier 2026 : Trouver sa place

Grandir dans une famille d’artistes, c’est hériter d’un précieux atout… mais aussi porter un poids. Comment s’affirmer, prouver sa valeur et se forger une identité qui ne doit rien qu’à soi-même ?

20h30 le samedi retrace le destin de Michel Sardou, longtemps resté dans l’ombre de la notoriété de sa mère, Jackie, et celui de Marilou Berry, fille de Josiane Balasko, résolue à suivre son propre chemin.



Pour la première fois, elles se retrouvent réunies sur scène : au théâtre des Bouffes parisiens, elles jouent ensemble dans « Ça, c’est l’amour », où elles donnent vie à un duo mère-fille.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV