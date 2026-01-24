Rugby Top 14 : suivre le match Toulouse / Pau en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulouse / Pau en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce samedi 24 janvier 2026 sur Canal+ ! Suite de la 15ème journée de la saison 2025-2026 aujourd’hui, Bordeaux-Bègles reçoit le Racing 92.





📺 Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+, coup d’envoi à 21h.







Ce samedi soir, le Stade Toulousain, actuellement leader du Top 14 avec 48 points, reçoit la Section Paloise, son dauphin à 47 points, pour un véritable choc au sommet de la saison au stade Ernest-Wallon. Cette confrontation décisive entre les deux meilleurs équipes pourrait déjà peser lourd dans la course au Bouclier de Brennus.

Toulouse / Pau la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Kinghorn ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Brennan, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Neti.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Baille, 18. Vergé, 19. Roumat, 20. Willis ; 21. Graou, 22. Costes, 23. Colombe.



Le XV de départ de la Section Paloise : 15. Attissogbe ; 14. Arfeuil, 13. Gailleton, 12. Brau-Boirie, 11. Grandidier-Nkanang ; 10. Despérès, 9. Souverbie ; 7. Hewat, 8. Isa, 6. Zegueur ; 5.Maximin, 4. Auradou (cap) ; 3. Laclayat, 2. Montoya, 1. Etchebéhère.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Capelli, 19. Whitelock, 20. Credoz, 21. Daubagna, 22. Mondinat, 23. Tokolahi.

Toulouse / Pau en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulouse / Pau, 15ème journée de la saison 2025-2026 du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.