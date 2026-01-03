

Publicité





20h30 le samedi du 3 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 3 janvier 2026 : Les derniers chevaux sauvages

20h30 en fêtes prend la route pour un voyage hors du commun : 1 200 kilomètres parcourus afin d’acheminer des chevaux rares et sauvages de la Lozère jusqu’en Espagne.

Aux côtés de Sébastien, plusieurs passionnés se mobilisent pour préserver cette espèce ancestrale, présente depuis la préhistoire. Une odyssée à la fois intense, pleine de rebondissements et chargée d’émotion.



Publicité





Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV