Vivement Dimanche du 25 janvier 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 25 janvier 2026 : les invités

Ce dimanche, Vivement dimanche revient avec un numéro inédit riche en échanges, en émotions et en bonne humeur autour de Michel Drucker. Pour cette nouvelle émission, l’animateur reçoit en première partie une belle brochette d’invités issus du théâtre, du cinéma, de l’humour et du sport : Francis Huster, Tess Lauvergne, Yann Gael, Raphaëlle Rousseau, Caroline Vigneaux et Nelson Montfort. L’occasion de revenir sur leurs parcours, leurs projets actuels et quelques souvenirs marquants, dans l’ambiance conviviale qui fait le succès de l’émission.

En deuxième partie, place à une autre vague de personnalités très appréciées du public avec Karine Le Marchand, Jeanfi Janssens, Christophe Willem, Agathe Lecaron et Emmanuel Chaunu. Entre confidences, rires et moments plus personnels, Michel Drucker orchestre une nouvelle fois un dimanche après-midi placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. Un rendez-vous à ne pas manquer.



Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV