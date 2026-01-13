13h15 le dimanche du 25 janvier : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche propose un documentaire exceptionnel consacré à une figure longtemps restée dans l’ombre : celle d’un industriel allemand qui, dès 1942, tenta désespérément d’alerter le gouvernement américain sur le projet d’extermination des Juifs d’Europe.

Il avait prévenu… mais personne ne l’a cru. Le premier homme à révéler l’existence de la « solution finale » n’était autre qu’un puissant industriel du IIIᵉ Reich, invité des dîners mondains, proche des cercles politiques et convaincu de la supériorité allemande. Rien ne laissait imaginer que, dans le secret, Eduard Schulte nourrissait une haine profonde pour Hitler et le régime nazi.



Ce double jeu lui permit d’accéder à des informations capitales sur les plans les plus funestes du Reich. Lorsqu’en juillet 1942 il apprend que l’extermination des Juifs d’Europe est désormais actée, il refuse de rester silencieux. Pour cet homme issu de la grande bourgeoisie allemande, il est impensable de devenir le témoin passif d’un crime de masse annoncé.

Pour faire passer l’alerte jusqu’à Londres et Washington, Eduard Schulte prend tous les risques, sans jamais dévoiler son identité. À chaque instant, la trahison ou la découverte le guettent. Mais ce message, ce télégramme, devait coûte que coûte traverser l’Atlantique.