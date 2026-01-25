

Grands Reportages du 25 janvier 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 25 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Tous friands de biscuits » (inédit)

Les Français raffolent des biscuits : chaque année, ils en consomment près de 40 paquets par personne. Avec quelque 85 000 spécialités régionales, la France s’impose comme l’un des pays les plus inventifs au monde en matière de douceurs. Mais les habitudes évoluent. Aujourd’hui, les consommateurs privilégient les recettes courtes, s’intéressent de près à l’équilibre nutritionnel et à l’origine des ingrédients. Pendant plusieurs mois, nous avons rencontré celles et ceux qui tentent de réinventer le biscuit français, à la croisée de savoir-faire ancestraux et d’innovations audacieuses. Leur défi : moderniser sans renier l’authenticité et insuffler un nouvel élan à l’un des symboles les plus gourmands de notre patrimoine.

Et à 14h50 : « Les aventuriers des fourneaux » (rediffusion)



Chaque année, des milliers de Français se lancent dans l’ouverture d’un restaurant. Parmi eux, de nombreux débutants, séduits par la notoriété des grands chefs et le prestige des émissions culinaires. Pour d’autres, c’est le choix d’une reconversion professionnelle afin de vivre pleinement leur passion pour la cuisine. Certains, enfin, ambitionnent de redonner vie à un village à travers leur établissement. Mais créer son propre restaurant reste un défi de taille : un établissement sur deux ferme avant d’avoir atteint trois ans d’existence. Pendant un an, nous avons suivi le quotidien de quatre restaurateurs qui se lancent dans l’aventure de leur vie en ouvrant leur tout premier restaurant.