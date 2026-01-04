

Publicité





Vivement Dimanche du 4 janvier 2026 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Vivement Dimanche du 4 janvier 2026 : les invités

Michel Drucker vous donne rendez-vous pour le premier numéro inédit de l’année 2026 de son rendez-vous dominical « Vivement dimanche ». Un numéro placé sous le signe de la convivialité et des rencontres inédites.

👉 Aujourd’hui il reçoit en première partie : Roselyne Bachelot, François Morel, Léa Desandre, Viktor Vincent et Olivier de Benoist.



Publicité





👉 Et dans une seconde partie : Claudio Capéo, Rose Paynel, Mathieu Baumel, Kamel Le Magicien, et Emmanuel Chaunu.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV