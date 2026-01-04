

Grands Reportages du 4 janvier 2026, sommaire et reportages











Grands Reportages du 4 janvier 2026 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Sécheresse, inondations : ma maison s’écroule ! Episode 1 » (inédit)

Des murs droits et solides, une cheminée, quelques fleurs dans le jardin… Une maison se veut un refuge, un lieu où l’on se sent protégé. Pourtant, cet idéal peut soudain vaciller, l’équilibre se rompre, les murs se fissurer. Inondations, sécheresses, tempêtes, érosion du littoral : aujourd’hui, 60 % des Français sont exposés aux risques climatiques. Plus de dix millions de logements présentent des fissures et une maison sur quatre est située en zone inondable. Pendant un an, nous avons suivi le combat de ces propriétaires, confrontés aux assurances mais aussi à l’État, pour tenter de sauver leur foyer. Une série inédite en deux épisodes.

Et à 14h50 : « Dans les coulisses de la justice express » (rediffusion)



La comparution immédiate est une justice expéditive de plus en plus utilisée pour traiter la petite délinquance : en quelques heures, un prévenu est jugé, souvent incarcéré. Une procédure contestée par les avocats, qui dénoncent le manque de temps pour préparer la défense. Comment fonctionne cette justice express et avec quels résultats ? Nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer les audiences du tribunal de Mulhouse.

Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi policiers, magistrats et parquetiers, chargés de décider, parfois en quelques minutes, s’il faut juger en urgence. De l’interpellation à l’audience, nous avons accompagné plusieurs affaires : violences, trafic de drogue, récidive d’exhibition sexuelle. Des dossiers complexes, des décisions lourdes de conséquences, prises sous forte pression, au cœur d’une justice rendue dans l’urgence.