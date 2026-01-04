13h15 le dimanche du 4 janvier : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 4 janvier 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la rediffusion de la série intitulé « Spaggiari, le casse du siècle ».





« 13h15 le dimanche » du 4 janvier 2026 : le sommaire

Albert Spaggiari, l’instigateur de l’un des braquages les plus mythiques de l’histoire criminelle, a durablement marqué les mémoires par son culot et sa cavale devenue légendaire. Près d’un demi-siècle plus tard, l’émission 13h15 le dimanche revient sur le destin de cet homme qui incarne encore aujourd’hui « le casse du siècle ».

En juillet 1976, la France est secouée par un vol spectaculaire : 46 millions de francs s’évaporent de la salle des coffres de la Société Générale de Nice. Aucun acte de violence, aucune effraction apparente. Les auteurs ont emprunté les égouts pour pénétrer dans la banque et laissent derrière eux une signature devenue célèbre : « Sans arme, ni haine, ni violence. »



Très vite, un nom s’impose : Albert Spaggiari. Ce photographe niçois, jusque-là inconnu de la police, se retrouve sous les projecteurs. L’opinion publique et les médias s’interrogent, fascinés par ce personnage en apparence ordinaire : comment a-t-il pu concevoir un coup d’une telle envergure ?

Le casse du siècle

Le braquage de la Société Générale de Nice impressionne autant par son audace que par son ampleur. Pas moins de 317 coffres sont ouverts, pour un butin colossal de 46 millions de francs. L’ingéniosité du plan, l’accès par les souterrains et l’absence totale de violence font entrer l’affaire dans la légende du grand banditisme.

Dans un premier temps, les soupçons se portent sur le milieu marseillais. Mais l’enquête conduit finalement les policiers vers un profil inattendu : Albert Spaggiari, un homme sans passé criminel, qui a su déjouer toutes les certitudes pour signer l’un des braquages les plus audacieux du XXᵉ siècle.