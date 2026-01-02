« Zootopie » : le film d’animation Disney ce soir sur M6 (2 janvier 2026)



Publicité





« Zootopie », c’est le film d’animation des studios Disney rediffusé ce vendredi soir sur M6. Alors que le second volet est actuellement en salles, rafraichissez-vous la mémoire et passez une belle soirée avec vos enfants !





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming depuis la fonction direct du site et/ou de l’application M6+.







Publicité





« Zootopie » : le synopsis

Zootopie est une ville unique en son genre, entièrement peuplée d’animaux. Dans cette métropole hors du commun, toutes les espèces vivent ensemble en harmonie, qu’il s’agisse d’un énorme éléphant ou d’une toute petite souris : chacun y a sa place. Lorsque Judy Hopps rejoint les rangs de la police, elle se rend vite compte qu’il n’est pas facile de se faire respecter parmi ses collègues, surtout quand on est une jeune lapine pleine d’enthousiasme. Déterminée à prouver sa valeur, elle se lance dans une enquête complexe, quitte à s’associer avec Nick Wilde, un renard rusé, bavard et passé maître dans l’art de l’escroquerie.

Le saviez-vous ?

❚ Lors de sa sortie en 2017, “Zootopie” a été sacré Meilleur film d’animation aux Oscars et aux Golden Globes. Les professionnels l’ont également sacré meilleur film d’animation lors des Producers Guild of America Awards.



Publicité





❚ Ce ne sont pas moins de 6 quartiers qui abritent les animaux dans la ville de “Zootopie”, chacun avec leurs spécificités qu’elles soient climatiques (Toudraville est constitué de neige et de glace) ou dimensionnelles (Sourisville accueille les plus petits mammifères).

❚ Teddy Riner, le judoka français le plus titré de tous les temps avec notamment 2 médailles d’or aux Jeux Olympiques et 10 médailles d’or aux championnats du monde, prête pour la première fois sa voix à un personnage de dessin animé. Il incarne Finick, un fennec bagarreur. Claire Keim, Fred Testot ou encore Pascal Elbé font également partie de l’aventure.

❚ “Zootopie” a cumulé plus de 4,5M d’entrées en France et dépassé le milliard de recettes au box-office mondial

❚ Marie-Eugénie Maréchal, prête sa voix à Judy Hopps, une lapine qui rejoint la police de Zootopie. Connue des téléspectateurs français, elle est la voix française de Kirsten Dunst, Elizabeth Banks, Amanda Seyfried, Christina Ricci ou encore de Ginnifer Goodwin (“Once Upon a Time”, “Why Women Kill”)

❚ Lors de sa première diffusion en clair sur M6, c’était en décembre 2020, le film a signé un beau succès en réunissant 3.12 millions de petits et de grands soit 12.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

La bande-annonce

En attendant ce soir, découvrez la bande-annonce telle que proposée par M6.

« Vous êtes prêt à rendre le monde meilleur ? »#Zootopie, une grande aventure signée Disney, vendredi à 21.10 🐰🦊 pic.twitter.com/R5sMkdraio — M6 (@M6) May 25, 2022

« Vous êtes prêt à rendre le monde meilleur ? » « Zootopie », une grande aventure signée Disney ce soir dès 21h10 sur M6 ! 🐰🦊