La Boîte à Secrets du 2 janvier : les invités de Faustine Bollaert ce soir

La Boîte à Secrets du 2 janvier 2026 – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 pour un nouveau numéro de « La Boîte à Secrets ».





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay gratuit pendant 7 jours sur France.TV.







La Boîte à Secrets du 2 janvier 2026 : les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, La boîte à secrets promet une nouvelle fois de toucher en plein cœur les téléspectateurs. Aux commandes, Faustine Bollaert orchestre une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la sincérité, entourée de trois invités d’exception : Julien Clerc, Julie Zenatti et Antoine Dulery.

Bien plus qu’un simple programme, La boîte à secrets s’impose comme un véritable moment de partage, où chaque invité se livre et dévoile des fragments précieux de son parcours. Une immersion émouvante au cœur de souvenirs intimes et d’instants marquants.



Au fil de l’émission, Julien Clerc, Julie Zenatti et Antoine Dulery découvriront des surprises spécialement imaginées pour eux, avec la complicité de leurs proches.

Entre joie, rires, retrouvailles et confidences inattendues, tous les ingrédients sont réunis pour une soirée riche en émotions.

Faustine Bollaert donne rendez-vous aux téléspectateurs pour une véritable célébration, ponctuée de surprises… et ce n’est pas fini.

Préparez-vous à vibrer, à rire et, peut-être, à laisser couler une petite larme.