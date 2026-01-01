Demain Nous Appartient spoiler : Emilie s’explique avec Karim (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Emilie va finalement donner une seconde chance à Karim dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que la mère de Diane et Esmée s’est rapidement vexée quand Karim a payé l’addition, dans quelques jours ils vont de nouveau déjeuner ensemble au Spoon !











Publicité





Et cette fois, quand Bart amène l’addition, c’est Emilie qui paie ! Elle fait son mea-culpa face à Karim et lui explique qu’elle n’aime pas se sentir redevable ou dépendante de quelqu’un… Et elle avoue à Karim qu’elle a besoin d’un peu plus de temps que d’autre.

Quand Bart amène un dessert offert par la maison, ces deux là ont un sourire qui en dit long… Le début d’une belle histoire ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Raphaëlle et Chloé sous le choc dès le début des vacances (vidéo épisode du 6 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2112 du 6 janvier 2026 : Emilie fait son mea-culpa

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.