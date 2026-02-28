100% logique du 28 février : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



100% logique du 28 février 2026 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 28 février, les invités de ce soir

Pour ce nouveau numéro, trois nouvelles personnalités vont se prêter au jeu de la logique et soutenir nos 100 candidats : Nadège Beausson-Diagne, Flavie Flament, Gérémy Crédeville.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

C’est le grand retour de 100 % Logique avec un nouvel épisode inédit !



Peu importe l’âge, le niveau d’études ou les connaissances : ici, tout le monde a sa chance. Un enfant de 8 ans peut tout à fait rivaliser avec un adulte de 80 ans. Car à chaque question, la réponse se trouve « sous vos yeux »… encore faut-il savoir l’apercevoir !

Ils seront 100 candidats au départ, prêts à se dépasser pour aller le plus loin possible et tenter de remporter une cagnotte pouvant atteindre 100 000 €. Pour y parvenir, ils devront enchaîner une série de questions, de la plus accessible – celle à laquelle 95 % des Français savent répondre – à la plus redoutable, réussie par seulement 1 % de la population.

Au lancement du jeu, chaque participant dispose de 1 000 €. Mais à la moindre erreur, c’est l’élimination : leur mise vient alors alimenter la cagnotte commune. Le ou les derniers candidats encore en lice auront l’opportunité de se confronter à l’ultime question, celle que seul 1 % des Français est capable de résoudre, pour tenter de décrocher le jackpot.

Qui saura éviter les pièges et aller jusqu’au bout ? Ce quiz événement promet de mettre à l’épreuve la logique et le bon sens des candidats… et d’inviter les téléspectateurs à se challenger en famille !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV