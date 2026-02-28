Blanca du 28 février 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)



Blanca du 28 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





Blanca du 28 février 2026 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 7 : Peur du noir (1/2)

Agressée lors d’une visite au musée, au cours de laquelle le psychiatre Dellepiane est assassiné, Blanca prend le temps de se reposer afin de récupérer et de s’assurer que son bébé va bien. De leur côté, Liguori et Bacigalupo poursuivent les investigations. Ce dernier s’intéresse particulièrement à Anita, une patiente en conflit avec le psychiatre. Après son passage, Focchetti, un pharmacien soupçonné de complicité, quitte précipitamment Gênes. Peu après, Bacigalupo est violemment percuté par une voiture et sombre dans le coma.

Saison 3 – épisode 8 : Peur du noir (2/2)

Alors qu’il reste au chevet de Blanca, Liguori découvre que Bacigalupo a été renversé juste devant le domicile de Focchetti. À l’hôpital, Blanca croise Anita et réalise qu’elle commence à retrouver l’usage de ses capacités sensorielles. Interpellé, Focchetti finit par avouer l’existence d’un trafic de médicaments, impliquant les commanditaires de l’accident de Bacigalupo. En examinant l’agenda du psychiatre, Blanca repère une odeur d’arnica, la même que celle laissée par son agresseur. De son côté, Domenico met au jour un élément clé dans l’affaire de l’enfant disparu.



Rappel de la présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.

Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+