Cassandre du 28 février : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Cassandre du 28 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose un inédit de votre série « Cassandre ». Au programme ce soir, l’épisode intitulé « Un homme parfait ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Cassandre du 28 février 2026 : votre épisode de ce soir « Un homme parfait »

À Annecy, la découverte du corps sans vie de Valentin Poncet, pompier exemplaire au parcours irréprochable, bouleverse la ville. Retrouvé mort dans des circonstances troublantes, son décès semble d’abord lié à un simple cambriolage. Mais la commissaire Cassandre et son équipe comprennent rapidement que l’affaire est bien plus complexe.

L’apparition d’une mystérieuse fiancée dont personne n’avait entendu parler, la menace persistante d’un dangereux pyromane et les fortes tensions au sein de la caserne — déjà frappée par une seconde tragédie récente — viennent épaissir le mystère. Au fil de l’enquête, chaque nouvel indice soulève davantage de questions et révèle les contours d’un lourd secret familial, longtemps resté enfoui.



Le casting

Avec Gwendoline Hamon (Florence Cassandre), Alexandre Varga (Pascal Roche), Dominique Pinon (Marchand), Jessy Ugolin (Maleva), Emmanuelle Bougerol (Kerouac), Soren Prévost (Procureur Chappaz), Luca Malinowski (Jules), Vincent Jouan (Montferrat), Raphaëlle Agogué (Sofia Perez), Guillaume Arnault (Baptiste Poncet), Farid Elouardi (Commandant Paul Borgeon), Joseph Rozé (Luca Parisi), Yannick Rosset (Valentin Poncet), Simon Jouannot (Adjudant Arnaud Lambert), Etienne Diallo (Caporal Koné Traoré), Elodie Senigallia (Sergente Charlotte Fabre), Thomas Rortais (Tanguy Bouvier), Véronique Kapoïan-Favel (Lydie Poncet), Hélène Rudermann (Caroline Morel), Joséphine Caraballo (Docteur Zweger), Yann Siptrott (Docteur Renaud)

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h05 sur France 3.