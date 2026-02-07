13h15 le samedi du 7 février 2026 : au sommaire aujourd’hui



13h15 le samedi du 7 février 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Chalet d’Abondance, un an après ».





13h15 le samedi du 7 février 2026 : Chalet d’Abondance, un an après

Thomas et Estelle se sont lancé un pari audacieux : ouvrir un chalet gastronomique perché sur les hauteurs d’Abondance, en Haute-Savoie. Un an après l’inauguration, “13h15 le samedi” est allé prendre de leurs nouvelles.

L’émission a retrouvé le couple là où tout a commencé. Ils s’étaient rencontrés dans un restaurant étoilé : lui en cuisine, elle à la communication. De leur passion commune pour la gastronomie est née une histoire d’amour fulgurante. Coup de foudre, mariage… puis une décision radicale : quitter leurs postes pour lancer leur propre adresse, un chalet accroché à la montagne.



Entre les travaux, l’aménagement du lieu et l’élaboration des menus, l’aventure a été intense, faite de stress, de rushs et de grandes joies. Un an après l’ouverture, les équipes du magazine sont revenues à Abondance : leur rêve tient-il ses promesses ? Ont-ils réussi à suivre le rythme ?

