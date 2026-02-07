Un Si Grand Soleil Spoilers : un grave accident, Yann perdu, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 février 2026)



Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 février 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrivée de Caroline et Martin à Montpellier. La mère de Pablo vient voir son fils alors que professionnellement, Martin semble cacher quelque chose… Et étonnamment, c’est lui qui propose d’aller voir Pablo. Ce dernier stresse avant leur arrivée et passe une belle soirée seul avec sa mère. Mais son beau-père est omniprésent et Pablo surprend sa mère qui prend des médicaments.

Becker est d’accord avec Hugo : il n’apprécie pas Martin. Et ça va mal finir : Martin, Caroline et Pablo vont avoir un grave accident de voiture !



Publicité





De Son côté, Yann est perdu. Johanna commence à se poser des question sur leur couple, jusqu’à lui demander s’il regrette de l’avoir épousée. Et Lucie est tombée amoureuse de lui… Yann ne sait plus où il en est et son secret risque bien de lui exploser à la figure.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 février 2026

ATTENTION, France 3 bouleverse la diffusion de votre série pour cause de Jeux Olympiques. Retrouvez tous les épisodes de la semaine mardi soir. Notez qu’ils sont déjà disponibles sur france.tv

Mardi 10 février 2026 à 21h10 (épisodes 1854 à 1858) : Encouragé par Hugo, Pablo tente de renouer avec sa mère, Caroline, mais il voit d’un mauvais œil l’influence de Martin, son beau-père, sur sa mère. Martin compte bien perturber la vie de la famille…

Marie-Sophie et Sohan s’inquiètent des répercussions judiciaires pour Charlotte, qui risque cinq ans pour dénonciation calomnieuse. Cette dernière est hantée par son viol. Manu confronte Sacha : il espère qu’il ira en prison.

Yann reste perturbé par sa relation avec Lucie, tandis que Johanna se confie à Sabine sur son couple, elle voit bien que Yann est distant. Ce dernier va profiter d’un déplacement professionnel de Johanna pour passer du temps avec Lucie. Cette dernière demande à Boris s’il peut recevoir son patient, Gabin, en entretien chez L. Cosmétiques. Boris fera le nécessaire pour l’embaucher…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 9 au 13 février 2026

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.