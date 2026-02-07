« Tout le monde veut prendre sa place » déprogrammé dès ce samedi, quand le jeu sera-t-il de retour ?



Les habitudes des fidèles de « Tout le monde veut prendre sa place » vont être bousculées. Le jeu quotidien animé par Cyril Féraud sur France 2 est déprogrammé dès ce samedi afin de laisser place à la couverture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan sur France Télévisions.











Comme souvent lors des grands événements sportifs internationaux, les programmes habituels s’effacent temporairement au profit des compétitions olympiques. Le célèbre quiz de la mi-journée fait donc une pause pendant toute la durée des Jeux.

Retour à l’antenne le lundi 23 février

Pas d’inquiétude pour les fans : l’émission reviendra rapidement. “Tout le monde veut prendre sa place” fera son retour le lundi 23 février, une fois les JO terminés et la grille habituelle rétablie.

Et à la reprise, les téléspectateurs retrouveront un champion solidement installé…



Vincent toujours sur le trône

Le fauteuil rouge sera de nouveau occupé par Vincent, l’actuel Champion. Avant cette interruption, il affichait une impressionnante cagnotte de 171 700 euros après 140 victoires. Une longévité remarquable qui pourrait encore s’étendre après cette parenthèse olympique.

Reste à voir si cette pause forcée changera la dynamique du jeu ou si Vincent poursuivra son parcours exceptionnel dès le retour de l’émission.