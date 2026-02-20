20h30 le dimanche du 22 février 2026 : déprogrammation, Laurent Delahousse s’éclipse ce soir



20h30 le dimanche du 22 février 2026 déprogrammation – Ce dimanche soir, les téléspectateurs devront modifier leurs habitudes : l’émission « 20h30 le dimanche » ne sera pas diffusée.





En effet, le rendez-vous hebdomadaire proposé après le journal de 20 heures sur France 2 est exceptionnellement déprogrammé afin de laisser place à un événement international majeur : la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.







Organisés en Italie, ces Jeux d’hiver 2026 s’achèvent ce week-end avec une grande soirée festive retransmise en direct depuis Milan et Cortina d’Ampezzo, les deux villes hôtes de cette édition olympique. La chaîne a choisi de proposer à ses téléspectateurs la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 2026, un moment fort qui marquera officiellement la fin de la compétition.

Habituellement présenté par Laurent Delahousse, 20h30 le dimanche propose chaque semaine un grand entretien et des reportages. L’émission fera son retour dès la semaine prochaine, à son horaire habituel.



Les amateurs du programme devront donc patienter jusqu’à la semaine prochaine avant de retrouver ce rendez-vous dominical, exceptionnellement remplacé par la fête olympique.