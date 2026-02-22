Plus Belle La Vie spoilers : Léa et Apolline démasquées ? Un tueur de retour, les résumés jusqu’au 13 mars 2026



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 13 mars 2026 – Que va-t-il se passer en mars dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 mars 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que la liaison entre Apolline et Léa pourrait bien être dévoilée. Les deux jeunes femmes se montrent imprudentes et Jean-Paul pourrait bien tomber de très haut en découvrant l’infidélité de sa femme… Et comme les malheurs ne s’arrêtent pas là pour Boher, il doit composer avec le retour de Darius Kassian, encore déterminée à tirer les ficelles.

Pour Zoé, la cohabitation avec Ariane et Djawad devient pesante. Et Robert annonce une terrible nouvelle à Mirta…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 9 au 13 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 (épisode 535) : Les derniers événements permettent aux détectives et aux policiers de faire avancer l’enquête. Au même moment, le centre pénitentiaire alerte le commissariat de la présence d’un colis suspect. Amoureuse, Apolline a préparé une surprise à sa moitié.

Mardi 10 mars 2026 (épisode 536) : Au commissariat, les policiers redoutent ce que contient le mystérieux colis. Inquiet pour la santé d’un proche, Riva tente de le convaincre de suivre un traitement. De son côté, Luna refuse de baisser les bras pour son petit-fils.

Mercredi 11 mars 2026 (épisode 537) : Une lourde menace plane sur le quartier du Mistral et un de ses habitants. En parallèle, Jennifer se lie d’amitié avec une nouvelle connaissance. Lors du tutorat, Lucie s’interroge sur l’attitude de Martin.

Jeudi 12 mars 2026 (épisode 538) : Pour avancer, les policiers doivent accepter de suivre les règles de leur suspect. Malgré sa bonne action, Vanessa n’est pas tirée de l’affaire Oktalis. Chez les Hersant, Zoé cherche à s’extirper du cocon familial.

Vendredi 13 mars 2026 (épisode 539) : Les policiers sont toujours à la recherche de nouveaux éléments pour résoudre l’énigme. Par manque de vigilance, la nouvelle histoire de Léa risque d’être compromise. Au Mistral, Robert a une terrible nouvelle à annoncer à Mirta.

