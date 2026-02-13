Audiences 12 février 2026 : succès pour « Léo Mattéï » devant les Jeux Olympiques



Audiences 12 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec le lancement de la nouvelle saison de la série « Léo Mattéï », qui a rassemblé 3,42 millions de téléspectateurs pour 21,7% de pda.





C’est loin devant France 2 avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a convaincu 2,16 millions de téléspectateurs pour 12,8% de pda.







Audiences 12 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Mort d’un berger », qui a réuni 2,11 millions de téléspectateurs en moyenne pour 12,6% de pda.

M6 suit avec un inédit de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,15 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie