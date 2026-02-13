Danse avec les Stars du 13 février : le prime 3 ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)



Danse avec les Stars du 13 février 2026, le prime 3 – Ce soir, place au prime 3 de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, tous les couples vont danser et il y aura une première élimination ! Quel sera le premier couple à quitter la compétition ?





Danse avec les Stars, présentation du prime 3

Ce soir tous les couples sont réunis et vont danser sur le thème « histoire personnelle ». Leurs notes de ce soir seront ajoutées à celles des deux premiers primes. Et à l’issue de cette soirée – la première en direct – un premier couple sera éliminé !

Danse avec les Stars, le classement à l’issue des deux premiers primes

1. Juju Fitcats et Jordan 35 pts

2. Emma et Dorian 34 pts

2. Marcus et Marie 34 pts

4. Lucie et Christophe 32 pts

4. Samuel et Ana 32 pts

6. Maghla et Adrien 31 pts

7. Angélique et Yann-Alrick 30 pts

8. Ian et Denitsa 27 pts

8. Julien et Elsa 27 pts

10. Laure et Christian 23 pts

11. Stéphane et Calisson 23 pts

12. Philippe et Katrina 22 pts



Danse avec les Stars du 13 février 2026, la bande-annonce

