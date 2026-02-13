Mort de James Van Der Beek : Steven Spielberg fait un don à sa famille !



La générosité s’organise autour de la famille de James Van Der Beek. Après le décès de l’acteur américain, survenu mercredi 11 février à l’âge de 48 ans des suites d’un cancer colorectal, ses proches ont lancé un appel à l’aide face à une situation financière particulièrement compliquée.











Connu du grand public pour son rôle de Dawson Leery dans la série culte « Dawson’s Creek », James Van Der Beek laisse derrière lui son épouse Kimberly et leurs enfants. Afin de soutenir la famille dans cette épreuve, des amis ont mis en ligne une cagnotte sur la plateforme GoFundMe.

Et la mobilisation est à la hauteur de l’émotion suscitée par la disparition du comédien. Hier, le célèbre réalisateur Steven Spielberg, 79 ans, et son épouse Kate Capshaw ont fait un don particulièrement généreux de 25 000 dollars à la cagnotte en ligne. Un geste fort, salué par de nombreux internautes, mais aussi symbolique : Steven Spielberg était l’idole de Dawson dans la série !

Initialement fixée à 250 000 dollars, la campagne a très rapidement dépassé toutes les attentes. Dès jeudi, la somme récoltée atteignait déjà au moins 1,8 million de dollars, témoignant de l’élan de solidarité envers la famille de l’acteur.



Ce don de Steven Spielberg et Kate Capshaw s’inscrit dans une vague de soutien plus large, alors que fans et personnalités du monde du cinéma continuent de rendre hommage à James Van Der Beek et d’apporter leur aide à ses proches dans cette période douloureuse.