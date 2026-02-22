Audiences 20 février 2026 : les Jeux Olympiques en tête devant « Meurtres à Font-Romeu »



Audiences 20 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a intéressé 3,63 millions de téléspectateurs pour 21,8% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Font-Romeu », qui a captivé 3,26 millions de téléspectateurs pour 19,9% de pda.







Audiences 14 février 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec un numéro inédit du jeu d’Arthur « Le dernier cercle », qui a été suivi par 1,71 million de téléspectateurs pour 10,1%.

M6 est derrière avec la saison 3 de la série « Blanca », suivie par 912 téléspectateurs en moyenne pour 5,8% de pda.



France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 694.000 téléspectateurs pour 4,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie