Sept à huit du 22 février 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 22 février 2026, sommaire et reportages





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 22 février 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 À tout prix : Bons plans et fausses promesses des voyages low-cost

Les billets à quelques dizaines d’euros font rêver… mais à quel prix ? Sept à Huit dissèque les offres alléchantes des compagnies low-cost — vols, trains et bus — pour comprendre comment ces tarifs sont possibles, quels frais cachés s’ajoutent et pourquoi certains voyageurs voient leurs vacances virer au cauchemar entre retards, annulations ou refus d’indemnisation. Une enquête utile pour ceux qui hésitent entre bons plans et fausses promesses.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Coupés du monde : La France sous les eaux

Un mois et plus de pluie presque sans interruption a transformé une grande partie de l’Hexagone en territoire inondé : rivières et fleuves débordent, routes sont bloquées, villages isolés et records de crues battus. Sept à Huit plonge au cœur de ces images fortes et des conséquences humaines et matérielles de ces épisodes exceptionnels, alors que certain(e)s Français(es) se retrouvent littéralement coupés du monde par les eaux.

🔵 C’est Carnaval : Les stars de Dunkerque

Ambiance délirante et traditions uniques ! Sept à Huit met à l’honneur le célèbre carnaval de Dunkerque, où déguisements, danses et personnages hauts en couleur, comme la comtesse de Rosendaël, créent une fête hors du commun. Trois jours de liesse populaire, de rites locaux et de célébrations qui attirent visiteurs et passionnés chaque année.

🔵 Et Hélène Mercier-Arnault dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle accorde rarement des interviews, préférant la discrétion des salles de concert aux plateaux télé. Depuis 35 ans, Hélène Mercier-Arnault mène de front sa carrière de pianiste de renommée internationale et sa vie auprès de Bernard Arnault, qu’elle a épousé en 1991 après leur rencontre en 1990. Précoce, elle donnait déjà des concerts à 12 ans, construisant un parcours loin du tumulte médiatique. Mère de trois fils – Alexandre, Frédéric et Jean – elle évolue au cœur d’une famille régulièrement scrutée pour les enjeux de succession entre les cinq enfants Arnault, dont Delphine et Antoine, nés d’une première union. Alors qu’elle publie un nouvel album, Lost to the World, chez Warner Classics, elle se confie plus librement.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 22 février 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application TF1+.