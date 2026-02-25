Audiences 24 février 2026 : « Maudits » leader devant « Les animaux fantastiques »

Par /

Publicité

Audiences 24 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le téléfilm inédit « Maudits », qui a captivé 3,36 millions de téléspectateurs pour 20,1% de pda.


C’est loin devant TF1 avec la rediffusion du film « Les animaux fantastiques : le secret de Dumbledore », qui a captivé 1,88 million de téléspectateurs pour 13,3% de pda.

Audiences 24 février 2026 : « Maudits » leader devant « Les animaux fantastiques »
Capture FTV


Publicité

Audiences 24 février 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Indiana Jones et le temple maudit », qui a été suivi hier soir par 1,62 million de téléspectateurs pour 10,7%.

France 2 suit avec le documentaire inédit « Sommes-nous tous sexistes ? », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.


Publicité

Sur W9, l’épisode 6 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 622.000 téléspectateurs pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Elsbeth du 25 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)
Elsbeth du 25 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)
« Neige » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (25 février)
« Neige » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (25 février)
Arnaques du 25 février 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6
Arnaques du 25 février 2026 : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6
Des racines et des ailes du 25 février 2026 : le sommaire ce soir sur France 3
Des racines et des ailes du 25 février 2026 : le sommaire ce soir sur France 3


Publicité


Retour en haut