Audiences 24 février 2026 : « Maudits » leader devant « Les animaux fantastiques »

Audiences 24 février 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le téléfilm inédit « Maudits », qui a captivé 3,36 millions de téléspectateurs pour 20,1% de pda.





C’est loin devant TF1 avec la rediffusion du film « Les animaux fantastiques : le secret de Dumbledore », qui a captivé 1,88 million de téléspectateurs pour 13,3% de pda.







Audiences 24 février 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Indiana Jones et le temple maudit », qui a été suivi hier soir par 1,62 million de téléspectateurs pour 10,7%.

France 2 suit avec le documentaire inédit « Sommes-nous tous sexistes ? », qui a intéressé 1,23 million de téléspectateurs pour 7,6% de pda.



Sur W9, l’épisode 6 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 622.000 téléspectateurs pour 3,6% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie