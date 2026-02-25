Elsbeth du 25 février 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)



Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 25 février 2026 – Ce jeudi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 25 février 2026

Episode 5 saison 3 « Rimes et châtiment » : À la suite de la mort d’une riche mécène, qui secoue profondément le monde artistique associatif new-yorkais, Elsbeth commence à douter des intentions de Gary, l’ami de la défunte et directeur d’une prestigieuse revue littéraire. Elle recroise aussi Marissa Gold, son amie de longue date, désormais directrice de campagne d’un candidat à la mairie, marchant ainsi dans les pas de son père, Eli.

Episode 6 saison 3 « Pauvre petit milliardaire » : Après la disparition d’un spécialiste en gestion de crise dans le bunker d’un milliardaire, Elsbeth se lance à la recherche de cette forteresse high-tech, reflet des obsessions paranoïaques de son propriétaire. Parallèlement, elle rencontre Winnie, la veuve du juge Crawford.



Publicité





« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)