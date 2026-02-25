Ici tout commence du 25 février : Solal se venge de Zoé ! (résumé + vidéo épisode 1380 en avance)



Ici tout commence du 25 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1380 – Après la rupture, Solal va salement se venger de Zoé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et de son côté, Marc menace Zoé de montrer la vidéo à la gendarmerie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 février – résumé de l’épisode 1380

Zoé assure à Lionel qu’il ne se passe rien avec Jim et préfère se concentrer sur l’accusation de vol des couteaux portée par les Leroy. Et elle lui confirme que c’est fini avec Solal. Face à Marc et Rose, Zoé explique que Dominique voulait lui confier les couteaux pour financer l’école d’Inès, mais Marc menace d’alerter la gendarmerie s’ils ne sont pas retrouvés…

Thibault accuse ouvertement Zoé tandis que Jim prend sa défense. Touchée par son soutien, Zoé accepte son aide, ainsi que celle de Rose, pour retrouver le vrai coupable. Rose contacte un commissaire-priseur afin d’être prévenue en cas de revente.



De son côté, Solal, toujours blessé par la rupture, est persuadé qu’il se passe quelque chose entre Zoé et Jim. Il confronte Jim au Comptoir de Jude et l’accuse d’avoir brisé son couple. Il va jusqu’à lui dire Zoé l’a manipulé et qu’elle savait pour la maladie de son grand-père !

Par ailleurs, Stanislas peine à recruter des candidats pour le Prix Armand des Arts de la Table malgré les encouragements de Coline et Angèle. Et à l’hôtel Jourdain, Denis aide Anouk à sortir de son isolement. Surpris par Andréa, il avoue la vérité à sa femme. Plus tard, Anouk surprend Jeanne en train de la critiquer et, blessée, remonte dans sa chambre.

Ici tout commence du 25 février 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.