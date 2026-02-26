Audiences 25 février 2026 : « Neige » leader devant « Elsbeth »



Publicité





Audiences 25 février 2026 – Même en rediffusion, c’est France 2 qui s’est imposée en tête des audiences hier soir avec la rediffusion du téléfilm « Neige », qui a rassemblé 2,71 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.





C’est devant TF1 avec la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,07 millions de téléspectateurs en moyenne pour 12,6% de pda.







Publicité





Audiences 25 février 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un inédit du magazine « Arnaques ! », qui a réuni 1,40 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda.

France 3 suit avec une rediffusion du magazine « Des racines et des ailes », qui a réuni 1,33 million de téléspectateurs pour 8,5% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie