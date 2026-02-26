Ici tout commence du 26 février : Zoé et Lionel découvrent la vérité (résumé + vidéo épisode 1381 en avance)



Ici tout commence du 26 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1381 – Zoé et Lionel vont découvrir la vérité sur le vol des couteaux ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Lionel en veut à Solal alors que Jim est remonté contre Zoé…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 26 février – résumé de l’épisode 1381

À l’Institut, Jim reproche à Zoé de lui avoir caché la maladie de son grand-père, malgré la promesse faite à Dominique. Blessé, il la traite d’égoïste. Lionel en veut à Solal d’avoir aggravé la situation, alors que le chef Leroy menace d’alerter la gendarmerie pour le vol des couteaux. Solal regrette, tout en confiant son mal-être depuis sa rupture avec Zoé.

Zoé et Lionel découvrent qu’Inès a annulé leur demande de crédit et qu’elle a menti au sujet d’une cagnotte. Ils soupçonnent alors Inès d’avoir volé les couteaux. De son côté, Rose apprend qu’un commissaire-priseur a repéré les couteaux et fixe un rendez-vous. Zoé l’avance en secret pour vérifier ses soupçons avant l’intervention des gendarmes. Sur place, ils découvrent que la détentrice des couteaux est Maëlys, la harceleuse d’Inès.



Par ailleurs, Jasmine présente ses condoléances à Thibault, qui lui révèle être en couple. Invité à déjeuner avec elle, Milan et Naël, il pense qu’ils sont ensemble, avant qu’ils ne clarifient qu’ils sont seulement colocataires.

Enfin, à l’hôtel Jourdain, Mehdi sollicite les conseils d’Anouk. Celle-ci a décidé de prendre ses distances avec ses élèves.

Ici tout commence du 26 février 2026 – extrait vidéo

