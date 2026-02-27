« Bis » : le film avec Franck Dubosc et Kad Merad ce soir sur M6 (27 février 2026)



Bis au programme TV de ce vendredi 27 février 2026 – Ce soir sur M6, place à une rediffusion du film « Bis ». Une comédie de Dominique Farrugia portée par Kad Merad, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, ou encore Gérard Darmon.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne. Si vous n’êtes pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming via la fonction direct de M6+.







« Bis » : l’histoire de votre film

Éric et Patrice se connaissent depuis le lycée, mais leurs vies ont pris des directions radicalement opposées. Éric, éternel séducteur, enchaîne les aventures sans jamais se poser, tandis que Patrice mène une existence stable de père de famille fidèle, bien installé dans son quotidien.

À la suite d’une soirée particulièrement arrosée, les deux amis se réveillent en 1986… à l’époque où ils n’avaient que 17 ans. Propulsés en pleine adolescence, ils voient dans ce voyage inattendu une occasion unique de réécrire leur histoire. Reste à savoir comment ils utiliseront cette seconde chance.



Casting

Avec Kad Merad (Patrice Olesky), Franck Dubosc (Éric Drigeard), Alexandra Lamy (Caroline), Gérard Darmon (Le père d’Éric), Julien Boisselier (Le père de Patrice), Anne Girouard (La mère d’Éric), Éléonore Bernheim (La mère de Patrice), Antonin Chalon (Patrice adolescent), Fabian Wolfrom (Éric adolescent).

Bis, vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce du film