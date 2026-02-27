« Open range » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (27 février 2026)



Le film « Open range » de et avec Kevin Costner est rediffusé ce soir, vendredi 27 février 2026, sur France 3. Un western épique, flamboyant et humaniste !





A voir ou revoir à partir de 21h10 sur France 3 et en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.







« Open range » : l’histoire

Boss Spearman, Charley Waite, Mose Harrison et Button conduisent leur bétail à travers les immenses étendues de l’Ouest américain. Unis par une amitié sincère et un code d’honneur inébranlable, les quatre cow-boys vivent au rythme des grands espaces.

Leur route les mène jusqu’à Harmonville, une petite ville tenue d’une main de fer par un shérif corrompu et un riche éleveur aussi puissant que despotique. Très vite, Boss et Charley se retrouvent contraints d’affronter ces figures locales pour défendre leur liberté et préserver les valeurs attachées à leur mode de vie, hérité d’un autre temps.



Au cœur de cette tension grandissante, le destin de Charley bascule lorsqu’il croise la route de Sue Barlow, une femme aussi belle que bienveillante, qui touche autant son cœur que son âme.

Interprètes

Au casting du film : Robert Duvall, Kevin Costner, Michael Gambon, Annette Bening, Diego Luna, Abraham Benrubi, et Kim Coates.

Le saviez-vous ?

– Ce film n’est autre que l’adaptation du roman « The Open Range Men » de Lauran Paine.

– Contre toute attente, le tournage du film s’est entièrement déroulé au Canada

VIDÉO bande-annonce