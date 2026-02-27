Capitaine Marleau du 27 février : ce soir l’épisode « Morte saison »



Capitaine Marleau du 27 février 2026 – C'est un épisode de votre série « Capitaine Marleau » qui vous attend ce vendredi soir sur France 2. Au programme, la rediffusion de l'épisode intitulé « Morte saison », avec Corinne Masiero, Laura Smet, et Christophe Dechavanne.





Capitaine Marleau du 27 février « Morte saison » : résumé, histoire

Il y a un an, Lana a vu sa vie basculer : son fils a été mortellement percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Ce drame a fait voler son couple en éclats et, depuis, elle envisage de tout quitter pour recommencer ailleurs. En attendant de tourner la page, elle tient un restaurant dans une station balnéaire très prisée.

Mais lorsque Magali, 22 ans, est retrouvée sans vie, Lana se retrouve au cœur des soupçons. Le jour de sa disparition, la jeune femme portait un bébé, qui demeure introuvable. Jusqu’où Lana aurait-elle pu aller, accablée par la douleur ?



Dans cette petite communauté où chacun se connaît, surtout hors saison, la liste des suspects est restreinte. Il reviendra à Marleau de faire tomber les masques et de mettre au jour rancœurs et haines tenaces pour résoudre cette affaire.

Le casting

Avec : Corinne Masiero, Laura Smet, Christophe Dechavanne, Anne Suarez, Marilyn Lima, Stéphan Guérin-Tillié, Aurélien Wiik, Ariane Massenet, Béatrice Agenin