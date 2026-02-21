Blanca du 21 février 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 3)



Blanca du 21 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série italienne « Blanca ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







Blanca du 21 février 2026 : vos 2 épisodes inédits

Saison 3 – épisode 5 : Le dauphin (1/2)

Blanca et Liguori enquêtent sur la chute mystérieuse de Mauro Taverna, stagiaire d’un centre de sauvetage marin, retrouvé inconscient près du marché aux poissons. Ils apprennent qu’il veillait sur Moïse, un dauphin blessé que Blanca pense lié à l’affaire : l’animal serait équipé d’une micropuce et Mauro aurait été poussé du toit à cause d’elle.

Saison 3 – épisode 6 : Le dauphin (2/2)

Après la mort d’Alessandro, vétérinaire du centre et père biologique de Mauro, celui-ci est interrogé et avoue avoir été payé pour voler la micropuce de Moïse. Elle contient en réalité des coordonnées menant à une cargaison de drogue. En parallèle, Blanca et Domenico poursuivent leur enquête à la clinique obstétrique au sujet du fils de Valya.



Rappel de la présentation de la saison 3

Cette saison, Blanca traverse de nombreuses épreuves, personnelles comme professionnelles, autour d’une enquête particulièrement éprouvante qui s’étire sur la durée.

Habituée à affronter l’avenir avec courage, elle est cette fois bouleversée par la mort de sa chienne guide, Linneo, qui la laisse sans repères. Les chiens qu’on lui confie ensuite ne conviennent pas, et le dernier, qu’elle appelle simplement « Chien 3 », se montre… trop affectueux. Fragilisée, Blanca se referme sur elle-même et tente d’avancer seule, mais la vie l’oblige à affronter des peurs plus sombres que jamais.

Heureusement, elle peut compter sur ses alliés de toujours et sur une nouvelle rencontre déterminante : Domenico Falena. Son arrivée vient bousculer l’équilibre déjà fragile de Blanca et compliquer encore davantage sa relation avec Liguori, l’amenant à remettre en question bien des certitudes.

Découvrez « Blanca » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+