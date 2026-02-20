Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 4 ? (résumé + replay DALS 20 février 2026)



Danse avec les Stars, résumé du prime 4 du 20 février 2026 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Ce soir, les couples vont danser face à une cinquième juge : Malika Benjeloun, l’ancienne prof de danse de la Star Academy. Tout au long de la soirée, elle va leur donner des défis à intégrer dans leurs danses !











Emma et Dorian Rollin ouvrent le bal avec une rumba. Malika leur a donné pour défi un porté de 10 secondes. Jean-Marc salue sa grâce et sa beauté. Mel a trouvé les portés magnifiques mais elle manque de confiance en elle, Fauve sent une gêne entre eux, Chris pense qu’ils peuvent mieux faire, et Malika salue la prise de risque.

Les notes d’Emma : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, 8 de Malika, total : 37 pts

Lucie Bernardoni et Christophe Licata dansent un tango. Malika leur a donné le défi de faire une planche. Tous les juges sont debout ! Mel annonce que c’était le feu, Jean-Marc confirme, Fauve aimerait qu’elle prenne son espace, Chris a vu son côté incisif, Malika a adoré l’encrage et salue sa planche.



Les notes de Lucie : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, 9 de Malika, total : 42 pts

Laure Manaudou et Christian Millette dansent une rumba contemporaine, Malika leur a donné le défi que Laure dans seule pendant 10 secondes. Mel l’a trouvée rayonnante, elle est fière d’elle. Chris note un problème d’engagement musculaire, Fauve est d’accord avec Chris sur l’énergie, et Malika a trouvé le défi réussi.

Les notes de Laure : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, 7 de Malika, total : 32 pts. Ils sont derniers.

Ian Ziering et Denitsa Ikonomova dansent une rumba avec comme défi de Malika, danser une partie de chorégraphie des Backstreet Boys. Mel salue l’énergie, Jean-Marc salue les progrès, Fauve voit que du positif, Chris a vu des talons mais il se dit très content, et Malika est très fière.

Les notes de Ian : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, 7 de Malika, total : 35 pts

Camille Combal annonce que Julien Lieb et Elsa Bois ne peuvent pas danser ce soir. Julien a eu des soucis de santé cette semaine et a même failli être opéré. Il continue l’aventure mais il est dispensé ce soir.

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent une samba avec pour défi de danser avec une danseuse brésilienne. Fauve a besoin de plus artistiquement, Chris dit qu’il en veut plus techniquement, et Malika

Les notes de Juju : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, 8 de Malika, total : 41 pts

Stéphane Bern et Calisson Goasdoué dansent un quickstep avec pour défi, un charleston en plein milieu à côté de sa partenaire. Mel a noté une erreur au début et d’autres soucis techniques, Jean-Marc lui reproche la synchronisation. Malika note un mauvais départ sur le défi, où il n’a pas été synchro.

Les notes de Stéphane : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, 6 de Malika, total : 29 pts. Ils sont derniers et vont en zone rouge.

Marcus et Marie Denigot dansent un contemporain avec pour défi mime de Malika. Fauve lui dit qu’il peut être content, Jean-Marc a aimé voir sa vulnérabilité, Chris a vu une maîtrise et une poésie, et Malika le félicite.

Les notes de Marcus : 8 de Jean-Marc, 9 de Mel, 8 de Fauve, 8 de Chris, 9 de Malika, total 41 pts

Maghla et Adrien Caby dansent un chacha avec comme défi, un switch de partenaire (Elsa Bois). Les juges sont ravis mais Chris la trouve un peu scolaire, il aimerait qu’elle trouve sa folie. Et Malika a vu des petites hésitations sur le défi.

Les notes de Maghla : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, 8 de Malika, total 38 pts

Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil dansent un tango argentin avec un défi barre de danse. Mel la félicite, Chris veut plus d’énergie mais il la kiffe, Jean-Marc aurait aimé plus de vivacité aussi, Fauve n’est pas d’accord. Et Malika annonce qu’elle a relevé le défi.

Les notes d’Angélique : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, 8 de Malika, total 38 pts

Pour finir, place à Samuel Bambi et Ana Riera qui dansent une valse avec pour défi de danser les yeux bandés. Jean-Marc a adoré, tout comme Mel, qui attribue le premier 10 de la saison. Fauve est d’accord, Chris a vu des erreurs de pas et il ne comprend pas les 10. Malika salue un défi réussi.

Les notes de Samuel : 9 de Jean-Marc, 10 de Mel, 10 de Fauve, 8 de Chris, 9 de Malika, total : 46 pts

Le classement des couples du prime 4

1. Samuel et Ana 46 pts

2. Lucie et Christophe 42 pts

3. Juju Fitcats et Jordan 41 pts

3. Marcus et Marie 41 pts

5. Maghla et Adrien 38 pts

5. Angélique et Yann-Alrick 38 pts

7. Emma et Dorian 37 pts

8. Ian et Denitsa 35 pts

10. Laure et Christian 32 pts

11. Stéphane et Calisson 29 pts

Stéphane est quoiqu’il arrive en face à face tandis que les téléspectateurs votent pour les autres. Des votes qui s’ajouteront aux notes.

Et le second couple éliminé est…

23h55 : Résultats des votes. C’est Marcus et Marie qui sont en face à face !

00h07 : c’est l’heure du verdict. Marcus est sauvé par le public, Stéphane Bern et Calisson sont donc éliminés ce soir.

Danse avec les Stars, le replay du 20 février 2025

Rendez-vous exceptionnellement dans 2 semaines, le vendredi 6 mars à 21h sur TF1 pour suivre le 5ème prime de Danse avec les Stars saison 15.