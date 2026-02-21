« Le dernier cercle » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (21 février 2026)

« Le dernier cercle » au programme TV du samedi 21 février 2026 – Ce samedi soir, Arthur vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de son nouveau jeu de logique, « Le dernier cercle ».


Le dernier cercle, rappel du concept

Dans ce jeu, 50 candidats venus de toute la France se défient au fil d’une série de questions destinées à tester intensément leurs capacités intellectuelles. Au terme de l’aventure, un seul participant — celui qui démontrera la maîtrise la plus complète de ses facultés — accédera au Dernier Cercle et pourra espérer remporter jusqu’à 50 000 euros.

Plongés dans un décor spectaculaire à 360 degrés, les concurrents sont disposés en cercle autour de Arthur. La compétition se compose de six cercles correspondant à des niveaux de difficulté de plus en plus élevés.


À chaque palier, ils s’affrontent dans six grandes catégories mobilisant toutes les fonctions du cerveau : visuel, langage, raisonnement, mémoire, calcul et perception spatiale. Seuls les meilleurs — capables d’exceller dans l’ensemble de ces domaines — poursuivent vers l’étape suivante.

Et la pression monte : les questions deviennent plus complexes, la sélection plus sévère… jusqu’au dernier cercle, où un unique candidat disputera la finale avec, à la clé, les 50 000 euros.

