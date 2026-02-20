C à vous du 20 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 20 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Mort de Quentin Deranque : la marche d’hommage samedi à Lyon autorisée. On en parle avec Pascal Perrineau, politologue, professeur des Universités associé au Cevipof, et Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos

🔵 Xavier Dupont de Ligonnès vivant ? Un policier relance la piste américaine. Gilles Galloux, l’ancien enquêteur qui a participé à la traque de Xavier Dupont de Ligonnès, est l’invité de C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

Élie Semoun pour son spectacle « Cactus »

Philippe Vandel pour le livre « Le dico français – français » aux éditions Kéro

Olivier Picasso pour la tombola caritative « 1 Picasso pour 100 euros », 3ème édition pour la Fondation recherche Alzheimer

